大阪府八尾市は27日、障害者就労支援の加算金約4億4千万円を不正受給したとして、障害者総合支援法に基づき、同市のNPO法人「テイラーズ・ギルド」が運営する「就労継続支援A型」事業所の指定を取り消した。効力発生は6月30日。同市によると、大阪府と奈良県の計28自治体から不正に受け取っていた。障害者に働く場や訓練を提供するA型事業所では、利用者が一般企業に移り半年以上働くと、人数に応じて事業所への給付金が加算さ