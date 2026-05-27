阪神・木下が28日の日本ハム戦（甲子園）でプロ初先発する。この日はキャッチボールやショートダッシュなどで最終調整。「緊張はありますけど、やることをやるだけですね。頑張ります」と言葉に力を込めた。今季はここまで登板3試合で防御率5・40。出場選手登録を抹消された4月27日以降は、2軍戦で3試合に先発して計15回無失点に抑えていた。先発のチャンスをつかみ取った右腕は「試合をつくれたら、いいですね。ひとりひ