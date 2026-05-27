「巨人−ソフトバンク」（２７日、東京ドーム）巨人が三回、打者一巡１１人の猛攻で６安打を集中し一挙５点を奪った。１点を先制された直後の三回は１番からの好打順。泉口が中前打を放つと吉川は四球を選び、坂本は中前にポトリと落ちる安打で続き無死満塁とした。４番のダルベックは三直に倒れたが、続く大城が押し出し四球を選んで同点。さらにキャベッジが左越えに２点タイムリーを放って３−１と勝ち越した。さらに一