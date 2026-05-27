香ばしい香りが食欲をそそる夏のスタミナ食、ウナギ。2026年は異例の安さで食べられる、おいしい夏になるかもしれません。27日のランチタイム、にぎわっていたのは東京都内のウナギチェーン店「名代 宇奈とと」です。創業25周年を迎えた2026年は3月から期間限定で、器からあふれんばかりのウナギを盛った「神盛」うな丼を提供。このボリュームでお値段1980円です。さらに、5月に登場したのは驚きのひと品、器を埋め尽くすド迫力の