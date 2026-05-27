俳優の柄本時生が２７日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・前１１時４７分）に出演した。芸能一家としても有名で、父・柄本明から「そんなんだったら辞めれば」と言われたことがあると明かした。時生は「何かの映画を見たんでしょうね。メールが来てそれだけ入ってた」と話しスタジオは騒然。自分の中ではすごく一生懸命やっていたが、何かがダメだったようで、メールへの対応については「無視です」と話した。兄・佑