◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島―ロッテ（２７日・マツダスタジアム）ロッテのドラフト２位・毛利海大投手（２２）＝明大＝が交流戦初先発し、３回４６球を投げて４安打２失点で降板。交流戦初勝利と今季３勝目はならなかった。初回、先頭の大盛に遊撃内野安打を許したが、後続を断ったが、２回２死から持丸に右翼席に３号ソロを運ばれて先制された。３回は矢野の遊撃内野安打などで２死二塁のピンチを招くと、名原に