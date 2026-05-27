◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日―楽天（２７日・バンテリンドーム）中日の石川昂弥内野手が、勝ち越しの２号ソロを放った。２―２の４回１死。同学年でもある楽天・古謝の１４３キロ直球を完璧に捉えた。打球は左翼席中段へと飛び込む会心の一発に笑みがこぼれた。自身の出場８試合ぶりのアーチで、プロ初勝利をかけて先発したドラフト２位・桜井頼之介投手を援護した。打線は、約１か月ぶりにスタメン復帰した花田