鹿児島県内では27日あさから大雨となったところがありました。線状降水帯が発生するおそれはなくなりましたが、土砂災害に警戒が必要です。 「午前11時すぎの屋久島町の県道です。大量の雨水で道路が冠水しています」 低気圧や前線の影響で、県内は27日あさ、大雨となったところがありました。 27日あさは肝付町で1時間に90ミリ、南大隅町で85ミリの猛烈な雨を観測。おととい25日からの総雨量は、屋久島町で300ミリ、肝付町