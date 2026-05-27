去年、種子島宇宙センターから打ち上げられた新型補給機「HTV－X」が、宇宙での役目を終え、26日夜、大気圏に再突入しました。 再突入したのは、H3ロケット7号機に搭載され、去年10月、種子島宇宙センターから打ち上げられた新型補給機「HTV－X」です。 2020年まで運用された補給機「こうのとり」の後継機で、ISS＝国際宇宙ステーションへ、実験装置や宇宙飛行士の生活物資などを輸送。ISSを離