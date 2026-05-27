去年10月に閉幕した大阪・関西万博で世界を魅了したクウェートパビリオンが、佐賀県に寄贈されました。 クウェートパビリオン寄贈の調印式に臨んだのは、佐賀県と多久市に本社を置く「山口産業」です。山口産業は、大阪・関西万博でクウェートを含む8つのパビリオンなど、14の施設の建築を手がけました。翼を広げる鳥をイメージした独創的なデザインのクウェートパビリオンは、来場した世界の