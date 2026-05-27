ヒップホップ、アンビエント、ダンスミュージックを、独自の叙情的な音像へと昇華するセルフプロデュースアーティスト・ksr:3が、アルバム『DANCE LIKE NOBODY IS WATCHING YOU』のリリースパーティーを、6月27日（土）、東京・渋谷のWWWβにて開催する。ksr:3は、作詞・作曲からトラックメイク、エンジニアリングに至るまでを自ら手がけるアーティスト。4月15日にリリースした1stアルバム『DANCE LIKE NOBODY IS WATCHING YOU』に