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欧州株引き続き堅調、自動車株やＩＴ関連が買われる 東京時間19:27現在 英ＦＴＳＥ100 10514.70（+23.31+0.22%） 独ＤＡＸ25351.73（+166.84+0.66%） 仏ＣＡＣ40 8244.40（+71.29+0.86%） スイスＳＭＩ 13615.10（+89.42+0.66%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:27現在 ダウ平均先物JUN 26月限50791.00（+244.00+0.48%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限