愛知県春日井市の国道19号で27日午後、車3台が絡む事故があり、70代の女性が心肺停止となっています。消防によりますと、春日井市東野町の国道19号で27日午後3時半前、「車2台と4トントラックの事故」と当事者の女性から119番通報がありました。この事故で、軽自動車の後部座席に座っていた70代の女性が、心肺停止の状態で病院に運ばれました。また、軽トラックを運転していた50代の男性は打撲するなどのケガをしましたが