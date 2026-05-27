梅雨入りを前に、27日大分県大分市で防災の研修会が開かれました。 この中では、28日から新しくなる防災気象情報についての説明が行われました。 ◆大分地方気象台渡辺剛防災管理官 「レベル4までであれば避難行動をとることが意味があることが多いので、レベル5を待たずにレベル4の段階で判断をしていただくよう（住民に）お伝えをお願いします」 この研修会は、大雨などの災害の恐れが高まる梅雨や台風の時期に備えようと