27日午後、大分県大分市のマンションで集合ポストが焼ける火事がありました。 5月初めにも同じポストが焼ける火事が起きていて、警察は連続不審火として捜査しています。 火事があったマンション（27日） ◆TOS刀祢優月記者 「現場のマンションの入り口には消防の姿があります。ここからは焦げ臭さや煙は確認できません」 火事が起きたのは、大分市西大道のマンションです。 警察によりますと、27日午後3