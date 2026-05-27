県が国に安全管理の徹底など要請 大分県内の日出生台演習場などで実施される6月の日米共同訓練を前に県は27日、国に対し、安全管理の徹底などを要請しました。 この訓練では、4人が死傷した事故を起したものと同じ型の戦車が使用される予定です。 離島の防衛を目的に陸上自衛隊がアメリカ海兵隊と行う国内最大規模の日米共同訓練、「レゾリュート・ドラゴン」。 日出生台演習場（2025年） 6月20