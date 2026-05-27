大分県国東市では今、オリーブの花が見ごろになっています。 白くかわいらしい花を咲かせているのはオリーブの木。 国東市のこちらの農園では国内最大級という38ヘクタールの敷地におよそ4500本のオリーブの木が植えられています。 国東クリーブガーデン 今の時期は花が咲き誇っていてこの日はスタッフが花の付きを確認したり枝の剪定などを行っていました。 ◆国東