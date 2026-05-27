関係機関が空き家対策を協議する会議が26日、大分市で開かれ、2026年度も空き家の活用などを進めていくことを改めて申し合わせました。 この会議は空き家の適正な管理や利活用を進めようと大分市が設置しているものです。 この中では大分市内にある空き家が3694件と5年前よりおよそ300件増えていることなどが報告されました。 その上で空き家の活用を進めるため、子育て世帯が中古住宅を購入し引っ越す場合に補助する事業な