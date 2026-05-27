26日午前、大分県別府市内の温泉施設で入浴中の女性をスマートフォンで撮影しようとしたとして、奈良県の葛城市役所の非常勤職員の男が現行犯逮捕されました。 性的姿態撮影等処罰法違反の疑いで現行犯逮捕されたのは、奈良県の葛城市役所の非常勤職員野原文彦容疑者60歳です。 警察によりますと、野原容疑者は26日午前9時前、大分県別府市内の温泉施設で入浴中の20代の女性をスマートフォンで撮影しようとした疑