行方不明の届け出が出されていた高齢男性を保護した大分県大分市内の男性2人に、27日、警察から感謝状が贈られました。 感謝状贈呈 感謝状が贈られたのは、大分市の会社員、金崎研星さんと姫野直也さんです。 2人は同じ会社に勤めていて2026年3月、勤務する会社の駐車場に1人でいた80代の男性に姫野さんが声をかけたところ自分の住所を答えることができなかったため金崎さんに報告。 感謝状贈呈