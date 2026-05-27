大分県由布市 新たな農業の形を目指す取り組みです。 障害のある・なしに関わらず多様な人が関われる農業の実現に向けた実証実験が27日から大分県由布市で始まりました。 ◆ホンダ太陽山口潤社長 「私たちがこれまで積み上げてきた知見をENOWAさんとともにこの農業という社会で誰もが働きやすい、そういう形に変えていきたいという思いから始めるつもり」 こう意気込みを語ったのは日出町にあるホンダ太陽の山口潤社長