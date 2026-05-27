夏に欠かせないものの1つがエアコンですが、その設置工事にも中東情勢が影を落としています。 現場を取材しました。 エアコンの取り付け作業 観測史上最も早く35度以上の猛暑日となった2026年の大分県内。 季節を先取る暑さとなっていますが早くも忙しい時期を迎えているのが…。 エアコンの取り付けです。 例年よりも早いペースで依頼が多くなっていて大分市内にあるこちらの新築住宅でも、26日