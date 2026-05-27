大分県豊後大野市の中心部に大規模なサウナの施設が完成し6月のオープンを前に26日に公開されました。温泉が出ず「サウナの町」として売り出す市も地域活性化の起爆剤としての役割を期待しています。 豊後大野市の中心部、JR三重町駅のすぐ近くに完成した新たなサウナ施設、「saunadays」。 6月のオープンを前に26日、ひと足早く公開されました。 サウナ室は広々としていて男女それぞれ最大10人が入れます。 実際