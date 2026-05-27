山田水産のウナギのかば焼き 大分県佐伯市の水産会社がこの度、世界初の商品化に成功しました。 その商品というのがウナギのかば焼きですが、完全養殖のウナギを使っているんです。 ◆TOS佐野格記者 「これから暑くなると食べたくなるのがウナギですよね。このウナギを巡って世界初の商品が販売されることになり、話題となっています」 夏バテ防止の食材として人気のウナギ。ただ、国内の供給量はピーク時の半分