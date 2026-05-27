25日、大分と宮崎にまたがる祖母山に登ったとみられる大分市の49歳の女性が行方不明になっていて27日から警察や消防が山に入り捜索を行っています。 祖母山（27日） 行方不明となっているのは大分市豊饒に住む無職の利根優子さん49歳です。警察によりますと、利根さんは25日午前、「祖母山に登山に行く」と家族に言って自宅を出発し、神原登山口に車を止めて祖母山に登ったとみられています。 そして、26日午