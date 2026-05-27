日本サッカー協会は２７日、ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会（６月１１日開幕）に臨む日本代表の背番号を発表した。エースナンバーの「１０」は堂安（フランクフルト）がつけ、主将の遠藤（リバプール）は「６」。負傷で選外となった三笘薫（ブライトン）が３月の英国遠征などでつけていた「７」は、Ｊ１川崎でともにプレーした田中（リーズ）が引き継ぐ。また、３１日のアイスランド戦（国立）では、直前までクラブ