クレイジーケンバンドが、BS−TBSで7月16日放送開始の連続時代劇「心配無用ノ介天下御免」（木曜午後11時）のエンディング曲を担当することが27日、発表された。同ドラマは第48回日本アカデミー賞最優秀作品賞を受賞した「侍タイムスリッパー」のスピンオフ。劇中テレビ時代劇として描かれたキャラクター「心配無用ノ介」が主人公で、映画版に続いて田村ツトム（51）が演じる。「心配無用節」と題された楽曲は、ボーカル横山剣（