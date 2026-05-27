VTuberグループの「あおぎり高校」のホームページが更新されました。【映像】「あおぎり高校」HPの全文「あおぎり高校職員室よりみなさまへ（藤井プロデューサー退任のお知らせ）このたび「あおぎり高校」に約8年間携わってきた藤井慎一郎がviviONを退職し、プロデューサーを退任することとなりましたので、みなさまにご報告をさせていただきます。藤井プロデューサーは「あおぎり高校」の運営会社であった株式会社クリエイトリ