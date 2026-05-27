漫才コンビ「黒帯」のてらうち（38）大西進（38）が27日、大阪市内で「M−1グランプリ2025スペシャルツアーファイナル」の取材会を行った。公演は6月3日、ジーライオンアリーナ神戸と同12日、東京ガーデンシアターで行われ、昨年のM−1王者たくろう、ドンデコルテ、豪快キャプテン、エバース、カベポスター、例えば炎らも出演。神戸会場のキャパが最大6000人と聞いたてらうち、大西は「そんなに広いんですか？漫才の会場としたら