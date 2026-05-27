5月27日（現地時間26日）、ペイコムセンター（オクラホマ州オクラホマシティ）で「NBAプレーオフ2026」ウェスタン・カンファレンス・ファイナルのオクラホマシティ・サンダーvsサンアントニオ・スパーズのGAME5が行われ、サンダーが127－114で勝利。シリーズを3勝2敗として、2年連続でNBAファイナル進出に王手をかけた。 ホームのサンダーは、シェイ・ギルジャス・