岡山県北部の12の市町村を舞台に開催される「森の芸術祭 晴れの国・岡山」。2回目の会期と、参加アーティストの一部が発表されました。 【写真を見る】【森の芸術祭 晴れの国・岡山】来年（2027年）9月18日に開幕「森山未來さん」「蜷川実花さん」など参加アーティスト発表【岡山】 会期は「来年の9月18日から11月23日」まで 2024年の秋に初めて開催された「森の芸術祭」。2回目の会期は、来年の9月18日から11月23