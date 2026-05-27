Ankerは2026年5月27日、東京・有明にて新製品発表イベント「Anker Power Conference 2026」を開催。11の新製品や事業戦略、注力項目に関するさまざまな情報がお披露目された。 （関連：【画像あり】「釘刺し試験」を100％通過可能な品質を実現したネオリチウムイオンバッテリー） 発表会冒頭、登壇したAnker Japan CEOの猿渡歩氏は、日本国内におけるアンカー製品の販売台数が1億台を突破、売上高も830億円に達