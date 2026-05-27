2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会に向けたガーナ代表の予備登録メンバー28名が発表された。4月に就任したカルロス・ケイロス監督は5人のGKを選出。国際サッカー連盟(FIFA)に最終登録リストを提出する6月2日までに、3人へと絞り込まれる予定となっている。フィールド選手ではキャプテンのFWジョーダン・アイェウ(レスター・シティ)、FWアブドゥル・ファタウ(レスター・シティ)、FWアントワーヌ・セメニョ(マンチェスタ