名古屋市は、秋のアジア・アジアパラ大会の開会式と閉会式のチケットを、市民限定で抽選販売すると発表しました。広沢名古屋市長：「アジア大会、アジアパラ大会は、名古屋市にとって大変重要な国際イベントでございまして、その開会式・閉会式を市民の皆さま方と盛り上げたいと考えております」名古屋市民を対象とした開会式と閉会式のチケットは計1000人分が用意され、1人で2人分まで応募できます。先行販売では、開会式と