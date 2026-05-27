トヨタ自動車は27日、人気SUV「ランドクルーザー」など6つの車種でリコールを届け出ました。トヨタがリコールを届け出たのは、2023年10月から2025年8月に生産された「ランドクルーザー」や「クラウン」など6つの車種の計4万3300台です。国交省によりますと、エンジンをかけた際に運転席側の速度計などが表示されるデジタル画面を制御するプログラムに不具合が生じ、メーター