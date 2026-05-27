巨人・阿部慎之助前監督（47）が長女への暴行容疑で逮捕・釈放され、辞任を発表した直後のタイミングで、あるスポーツ紙がX上で注目を集めている。 【画像】巨人・阿部慎之助監督が電撃辞任「ナイス判断」の声も…交流戦前の衝撃事件にファン困惑「初めての出来事」「こんな結末なんて」 5月26日付の各紙は、一面で阿部慎之助前監督関連の記事を掲載。そんな中、中日スポーツは中日ドラゴンズの阿部寿樹（37