中東情勢の悪化に伴い、資材や燃料の供給不足が続くなか、中小企業などでつくる団体が、県に対して緊急支援を要請しました。団体は「切羽詰まった経営状況」とし迅速かつ幅広い支援を県に求めました。（県商工団体連合会・松山 忠樹会長）「仕入れ価格の上昇、資材不足、売り上げ減少に加え、消費税や社会保障の負担が重く、資金繰りの限界が近いという声が相次いでいる」27日、県に対して緊急支援を要請したのは、県内の中小