鹿児島市が、建設を目指す新たなスタジアムです。鹿児島市が200億円を超える整備費を想定していることがわかりました。この費用について下鶴市長は、27日の定例会見で「オール鹿児島での負担が必要」と話し、県や民間の協力が欠かせないとの考えを改めて示しました。27日に開かれた定例会見で、鹿児島市が建設を目指す新たなスタジアムの整備費用について問われた下鶴市長は…（鹿児島市・下鶴市長）「スタジアム検討の