○パルＨＤ [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の0.57％にあたる100万株(金額で14億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は6月1日から8月31日まで。 ○ミナトＨＤ [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の1.3％にあたる10万株(金額で3億5000万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月28日から27年3月31日まで。 ○日本プラスト [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の0.40％にあたる7万7