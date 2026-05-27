線状降水帯の予測情報が発表され、県内では26日から大雨となりました。線状降水帯の発生は発表されませんでしたが、土砂崩れなどの被害が出ました。排水が追い付かず、側溝からあふれ出す大量の水。27日午前7時に枕崎市で撮影された映像です。地面をたたきつけるように雨が降っていました。26日から県内を襲った大雨…。線状降水帯の発生は発表されませんでしたが、各地で雨の影響による被害が出ました。鹿児島国道事務所