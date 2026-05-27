初夏の訪れを告げる「露地ビワ」の出荷が最盛期を迎えています。 長崎市の鈴木市長が出荷の現場を視察し、ジューシーなブランドビワをアピールしました。 箱を開けた瞬間に広がる甘い香り。 長崎市宮崎町の集出荷場には、今が旬の露地ビワが次々と運び込まれています。 長崎市の鈴木市長が、JA長崎せいひの出荷現場を視察しました。 （鈴木 長崎市長） 「おいしい。甘くておいしい。ジュ