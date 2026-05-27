―WP29が来月開催、レベル4の国際基準策定で市場活性化に期待― 自動運転の関連銘柄に改めて注目してみたい。理由のひとつが、国連欧州経済委員会（UNECE）が定める自動車関連の国際法規の枠組み「自動車基準調和世界フォーラム（WP29）」が6月23～26日に開かれ、特定条件下でシステムがすべての運転操作を行う「レベル4」までを想定した初の包括的な国際基準が正式に策定される見通しであること。ま