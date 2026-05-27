酒どころ東広島市で、明治時代から100年以上続く酒の鑑評会が開かれました。鑑評会は東広島市にある国の研究機関「酒類総合研究所」が開催し、醸造技術の研さんを目的とします。今年は約800点が出品され、県内では18の酒蔵が入賞し、うち7蔵が金賞。黒瀬町の金光酒造は、広島の酒米や県が開発した酵母を使った純米大吟醸で、11回連続の金賞です。■金光酒造金光 秀起 社長・杜氏（とうじ）「農家さんも知っているし、地元