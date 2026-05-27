カープ『ルーキー通信』、今回はドラフト5位ルーキー赤木晴哉投手です。5月10日、母の日にプロ初先発で2回無失点、母・恵美さんの目の前で快投した赤木投手。前回登板後、二軍で調整となっていましたが、この半月あまりは1軍の実戦でわかった課題に取り組んできたといいます。■広島東洋カープ赤木 晴哉 投手「右バッタ―に対するインコースの強さというのが、1軍では課題