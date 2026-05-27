九州南部の梅雨入りはまだですが、27日は、県内全域に線状降水帯の予測情報が出るなど、本格的な出水期はもう間近に迫っています。28日午後から順次新しい防災気象情報の運用が始まります。何がどのように変わるのか！？荒場気象予報士の解説です。 九州南部はまだ梅雨入りしていないが、県内全域で線状降水帯の予測情報が出るなど出水期が迫る中、28日午後から防災気象情報の新たな運用が始まります。新しい情報では、