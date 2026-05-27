「アマゾン」が偽造品対策を怠ったとして医療機器の販売会社などが訴えた裁判で、東京高裁は3500万円の賠償を命じた一審判決を取り消し、約200万円の賠償を命じる判決を言い渡しました。この裁判は、アマゾンで医療機器を販売するなどしていた会社2社が、自社製品の偽造品が放置され、売り上げが減少したと主張し、アマゾンジャパンに賠償を求めたものです。東京地裁は「偽造品の出品対策を講じる義務を負う」として、アマゾンジャ