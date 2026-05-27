医療機関を悩ませている診察の無断キャンセル問題で、6月からキャンセル料の徴収が可能になります。無断キャンセル問題は解決に向かうのでしょうか、医療現場を取材しました。取材班が向かったのは千葉・船橋市の「かわせみデンタルクリニック」。多い日は1日で約40人から50人ほどの患者を診ているといいます。予約制をとっているこちらのクリニック。受付に貼られていた紙には「直前キャンセル・無断キャンセル」「6月よりキャン