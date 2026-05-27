◇交流戦ロッテ―広島（2026年5月27日マツダ）ロッテの先発・毛利は3回4安打2失点で降板した。ドラフト2位で入団し、球団新人76年ぶりの開幕投手＆勝利を果たした左腕はこの試合が8試合目のマウンド。2回2死から持丸に右中間で先制ソロを浴びると、続く3回には2死二塁から名原に中前適時打を許し、4回2死一塁の場面で代打を送られて退いた。マツダスタジアムは子供のころに観戦に訪れたこともある思い出の球場。「地元