新潟市の曽野木中学校で25日、緊張した面持ちで警察署長から感謝状を受け取る中学1年生たちの姿がありました。小竹紗由さん：勇気を出して声をかけてよかった。中野空星さん：人の命を救えてとてもうれしかった。きっかけは雨が降る4月10日のこと。下校中だった小竹さんは、1人で道路にたたずむ高齢の男性に目がとまります。小竹紗由さん：雨の中びしょ濡れだった。「大丈夫ですか」と声をかけたら、「介護施設を探している」「寒