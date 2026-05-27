山本理仁【ベルリン共同】サッカーのドイツ1部リーグのフライブルクは27日、ベルギー1部のシントトロイデンからパリ五輪代表MF山本理仁（24）を獲得したと発表した。欧州五大リーグ初挑戦となる。シントトロイデンを通じ「新しい環境でも自分らしく、次の（2030年の）ワールドカップ（W杯）に向けてさらに成長できるよう努力していく」とコメントした。神奈川県出身の山本は左利きの技巧派。Jリーグの東京V、G大阪を経て、23年